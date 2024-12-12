Okul kantininde noodle zehirlenmesi paniği! Soruşturma başlatıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Aralık 2024 20:04 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 20:10

Aydın’da bir okul kantininde hazırlanan tavuk çeşnili hazır makarna (noodle) nedeniyle yaşandığı iddia edilen gıda zehirlenmesi vakası, öğrenci ve veliler arasında büyük endişeye yol açtı. Rahatsızlanan öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.