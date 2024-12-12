Okul kantininde noodle zehirlenmesi paniği! Soruşturma başlatıldı
Aydın’da bir okul kantininde hazırlanan tavuk çeşnili hazır makarna (noodle) nedeniyle yaşandığı iddia edilen gıda zehirlenmesi vakası, öğrenci ve veliler arasında büyük endişeye yol açtı. Rahatsızlanan öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın İncirliova İlçesi’nde bulunan Acarlar 60. Yıl Ortaokulu’nda kantinde hazırlanan tavuk çeşnili hazır makarnayı (noodle) yiyen öğrencilerde rahatsızlık belirtileri görüldü. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvuran öğrenci sayısının 45’e yükseldiği bildirildi.
AMBULANSLAR OKULA SEVK EDİLDİ
İlk etapta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Ancak ilerleyen saatlerde rahatsızlanan öğrenci sayısı 45’e ulaştı. Okula çok sayıda ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastanelere sevk edilen öğrencilerden çoğunun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.
KANTİN GIDALARINA SORUŞTURMA
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kantinde kullanılan hazır makarnadan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Ürünün tahlil sonuçlarına göre zehirlenmenin kesin nedeni belirlenecek.