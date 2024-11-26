Okul kömürlerini parayla satıp çocukları üşüteceklerdi! Operasyon düzenlendi

26 Kasım 2024 17:53 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:54

Van'da okul kömürlerini parayla başka kişilere satmak isteyen şebeke çökertildi. Çocukların sınıflarında ısınma ihtiyacını karşılamak için MEB'in gönderdiği kömürleri satan kişiler tespit edildi.

Van’da, okulların ısınması için dağıtılan kömürleri satanlara gerçekleştirilen operasyonda 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilirken, 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Van​ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, devlet okullarının ısınma​ ihtiyacı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen kömürlerin, bazı kişilerin aracılığıyla üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi.

Açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüz ekipleri, 26 Kasım 2024 tarihinde merkez ve Muradiye ilçesinde belirlenen 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiştir. Operasyon sonucunda yaklaşık 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin daha önceki operasyonlar sonucunda ise toplamda 82 ton 770 kilogram kömüre el konulmuş ve 23 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.