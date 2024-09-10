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Okul önünde feci kaza! Üzerinden cip geçti, kanlar içinde kaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:50
Okul önünde feci kaza! Üzerinden cip geçti, kanlar içinde kaldı

Kocaeli'de bisikletle okuldan çıkan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi K.A., dengesini kaybedince yere düştü. O sırada hareket halindeki bir cip, küçük çocuğun üzerinden geçti.

Kocaeli'de öğle saatlerinden meydana gelen olayda; 8. sınıf öğrencisi K.A., öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıktı. Okuldan çıkış yaptığı sırada dengesini kaybeden çocuk, yere düştü.

Bu sırada A.Ç. idaresindeki cip K.A'nın üzerinden geçti. Okul önünde meydana gelen olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okul önünde feci kaza! Üzerinden cip geçti, kanlar içinde kaldı - 1. Resim

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kanlar içinde kalan K.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başiskele'deki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul önünde feci kaza! Üzerinden cip geçti, kanlar içinde kaldı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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