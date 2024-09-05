Okul servisi şoföründen abla ve kardeşe cinsel istismar! Çocukların anlattıkları mide bulandırdı

05 Eylül 2024 15:36 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:51

Kocaeli'de bir köyde servis şoförlüğü yapan S.Y 11 yaşındaki kız çocuğu ile 16 yaşındaki ablasına farklı tarihlerde defalarca cinsel istismarda bulundu. Akılalmaz olayın ortaya çıkmasının ardından servis şoförü tutuklandı. Cinsel istismara uğrayan abla kardeşin ifadeleri ise mide bulandırdı. İşte iğrenç olayın detayları...

Kocaeli'de meydana gelen mide bulandıran olayda 41 yaşındaki okul servisi şoförü S.Y abla - kardeşe cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan sapık şoför iddiaları kabul etmedi. S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mağdur kızların babası, sanıktan şikayetçi oldu.

ANLATTIKLARI MİDE BULANDIRDI: ÖZEL BÖLGELERİME DOKUNDU

Yaşananları anlatan ve şuan 12 yaşında olan E.N.K., "Sanık S.Y., uzaktan akrabamız olur, bize oturmaya geldiğinde tanışmıştık. 40'lı yaşlardadır. Öğrencileri okula götürüp getiriyor. Kendisinin teklifi üzerine ben de merak ettiğim için S.Y'nin arabasına bindim. Öğrencileri okula götürdükten sonra kuytu bir yerde arabanın içinde özel bölgelerime dokundu. Göğüslerime ve bacaklarıma dokundu, farklı günlerde birden fazla bu olaylar yaşandı. Dudağımdan da beni öptü. Benden çıplak fotoğrafımı istedi. Olmaz dedim ama üstümde iç çamaşır olduğu fotoğraf gönderdim. İlk olay 17 Ekim 2023'te meydana geldi" dedi.

"BENİ YAKTIN KARDEŞİMİ YAKMA"

Olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, şimdi ise 17 yaşında olduğunu söyleyen M.N.K. ise, "Sanık S.Y. sevgilisi A. aracılığı ile evimize girip çıkan biriydi. Henüz kendisi bizim eve gelmeden sosyal medya hesabından bana, 'Neden yabancı hesapları takip ediyorsun?' diyerek mesaj attı. Ancak ben kendisini tanımadığım için engellemiştim. İlk 9'uncu sınıfa giderken bana yazmaya başladı. Şimdi 12'nci sınıfa gidiyorum. Evimize gelmeye başlayınca cep telefonu numaramı istedi, ben de verdim. Yürüyüş yaparken, 'Benimle sevgili olmazsan kendimi öldürürüm' dedi. Başına bir şey gelirse benden bilirler diye korktuğum için teklifini kabul ettim. 11. sınıfta sevgili olduk. Sürekli görüşmek istiyordu, ben de görüşmemek için bahaneler söylüyordum. Beni arabayla tenha bir yere götürerek dudağımdan öptü. Benimle ilişkiye girersin giremezsin diyerek benimle inatlaştı, benimle inatlaşmaya girince ilişkiye girdik. Farklı tarihlerde birçok kez cinsel birliktelik yaşadık. Sanık, '18 yaşına gel seninle evleneceğim' dedi, yaşımın küçük olduğunu biliyordu. Sanığın kardeşimin göğsünü ellediğini ve mesaj attığını öğrendiğimde, 'Kardeşimden uzak dur, beni yaktın kardeşimi yakma' dedim. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.