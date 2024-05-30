Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Okul servisinde 9 çocuk bir anda fenalaştı! Tüpten sızdığı belirlendi

Okul servisinde 9 çocuk bir anda fenalaştı! Tüpten sızdığı belirlendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 22:11 - Güncelleme : 30 May 2024 22:11

Çorum'da okul servisinde bulunan 9 çocuk bir anda zehirlenme belirtisi gösterdi. Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alınırken olayın asıl sebebi ortaya çıktı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, okul servisindeki yangın söndürme tüpünden sızan kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö'nün kullandığı öğrenci servisi, İbek köyünden aldığı öğrencileri Koyunağılı köyüne götürürken araçta bulunan yangın söndürme tüpünün pimi çıktı.

Bunun üzerine araçtaki 9 çocuk, tüpten yayılan kimyasal toza maruz kaldı. Rahatsızlanan çocuklar, ambulans ve vatandaşlarca Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Okul servisinde 9 çocuk bir anda fenalaştı! Tüpten sızdığı belirlendi - 1. Resim
Çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...