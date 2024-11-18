Okul servisinde korkunç cinayet! Önce sevgilisini öldürdü sonra kendini vurdu
İstanbul Pendik'te okul servisinde korkunç bir olay meydana geldi. Servis şoförü B.K tartışmaya başlayadığı sevgilisini aracın içinde silahla başından vurarak öldürdü. BK.K Korkunç cinayetin ardından kendi kafasına da sıktı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan katil zanlısı hastaneye kaldırıldı. İşte tüm detaylar...
İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda bir kadın daha katledildi. Servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla araçta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.