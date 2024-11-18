Okul servisinde korkunç cinayet! Önce sevgilisini öldürdü sonra kendini vurdu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:50

İstanbul Pendik'te okul servisinde korkunç bir olay meydana geldi. Servis şoförü B.K tartışmaya başlayadığı sevgilisini aracın içinde silahla başından vurarak öldürdü. BK.K Korkunç cinayetin ardından kendi kafasına da sıktı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan katil zanlısı hastaneye kaldırıldı. İşte tüm detaylar...