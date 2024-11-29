Okul servislerine yeni düzenleme! Resmi gazetede yayımlandı

29 Kasım 2024 08:34 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 08:41

Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre okul servis araçlarının yaş sınırı esnetilerek sözleşme süresi içinde 12 yaş şartını kaybeden araçların eğitim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan tanındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle okul servis araçlarının 12 yaş sınırı esnetilerek, sözleşme süresi içinde yaş şartını kaybeden taşıtların, eğitim öğretim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine izin verildi.

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak. Büyükşehir belediyesi olan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararı ile zorunlu tutulması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi bulunacak.

Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma, araçlarda iç mekanı gösteren şeffaf cam dışında cam kullanılamaz şartı, 2017 ve öncesi modeller için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.