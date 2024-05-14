Okulda dehşete düşüren olay! Kopya çekerken yakalanınca öğretmenini bıçakladı

14 May 2024 13:48 - Güncelleme : 14 May 2024 14:05

Bebek arabasından çıkanlar şoke etti! İstanbul Havalimanı'nda altın operasyonu

Bebek arabasından çıkanlar şoke etti! İstanbul Havalimanı'nda altın operasyonu

Elazığ'da meydana gelen dehşete düşüren olay merkezde bulunan Limak Ortaokulu'nda meydana geldi. Limak Ortaokulu'nda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi.

KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDI

Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı.

Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı.

ÖĞRETMENİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda da Irak uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.