Okulda korku dolu anlar! Sınıfa girip bir anda öğretmene saldırdı!

28 May 2024 11:14 - Güncelleme : 28 May 2024 11:17

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korku dolu anlar yaşanmasına sebep olan olayda bir veli ders sırasında sınıfa girip öğretmene saldırdı.

İddiaya göre, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen sınıfta ders anlatırken, velinin biri sınıfa bir anda girdi.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRI

Sınıfı basan veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmenin üzerine yürüyerek hakaretler yağdırmaya başladı. Olaya müdahale eden okul yönetimi ve diğer öğretmenler saldırgan veliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Velinin sınıfı basmasının ardından bazı öğrencilerin büyük panik yaşadığı ve gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.