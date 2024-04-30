Pusu kuran öğrenci, öğretmenini bıçakladı: Dehşet anları kamerada

30 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:36

Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U.'nun okula elektronik sigara getirdiğini gören öğretmen öğrenciyi uyardı. Uyarı sonrası öğrencinin ailesini okula çağıran öğretmen konuyu onlarla da konuşmak istedi.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 55 yaşındaki öğretmen Sadettin Dinçer'e pusu kurdu. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.