30 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 18:54
Okuldan atılan öğrenci 3 arkadaşıyla okulu bastı, müdürü bıçakladı
Diyarbakır'da bir lisede dehşet. Okul müdürü, okul değiştirme cezasıyla gönderdiği öğrenci tarafından bıçaklandı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da merkez Kayapınar ilçesinde liseli öğrenci 3 arkadaşıyla birlikte okulu basarak okul müdürü ile önce tartıştı sonra bıçakladı.
Ali Emiri Anadolu Lisesi’nde okul değiştirme cezası alan B.A.Y (17) yanındaki 3 arkadaşıyla okula gelerek müdür H.O. ile tartıştı. B.A.Y, okul müdürünü çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra arkadaşlarıyla okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. H.O., ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı