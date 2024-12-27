Okuldan kızını almaya gelen babanın acı sonu!

27 Aralık 2024 00:26 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 00:29

Erzurum'da kızını okuldan almak için üniversite kampüsüne gelen baba, aracının içerisinde ölü halde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde yaşanan olayda, yedek parça ticaretiyle uğraşan 66 yaşındaki Hikmet Gencal, okuldan çıkan kızını almak için aracıyla okulun yanına geldi.

Bir süre sonra, aracın yanına gelen genç kadın, babasının araç içinde hareketsiz olduğunu fark ederek durumu çevresindekilere bildirdi.

ARABANIN İÇİNDE SON NEFESİNİ VERDİ!

Olay yerine gelen polis ve 112 acil ekipleri, Gencal’a müdahale etmek üzere hızlıca harekete geçti. Aracın kapısı, arka kelebek camı kırılarak açıldı. Ancak yapılan kontrollerde, Gencal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasını devam ettirirken Gencal'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Bu arada Hikmet Gencal'in aracıyla okulun önüne gelişi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.