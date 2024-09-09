Okullar açıldı! İstanbul'da ilk gün trafikte yoğunluk oluştu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 08:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:42
Yeni eğitim öğretim yılının bu sabah itibariyle başlamasıyla öğrenci ve veliler yollara düştü. İstanbul’da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü. Trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.
2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci bugün okula başladı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu giderek artmaya başladı.
YOĞUNLUK YÜZDE 55'E ÇIKTI
E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü. Yaşanan yoğunluk havadan dron kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı