Okullar açıldı! İstanbul'da ilk gün trafikte yoğunluk oluştu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Eylül 2024 08:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:42

Yeni eğitim öğretim yılının bu sabah itibariyle başlamasıyla öğrenci ve veliler yollara düştü. İstanbul’da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü. Trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.