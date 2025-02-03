Okullar tatil edildi, kalabalık durmak yasaklandı! Deprem fırtınası sonrası Yunanistan'da flaş kararlar! 

03 Şubat 2025 06:57 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:49

Ege Denizi'nde 400'ü aşkın sarsıntının kaydedildiği deprem fırtınası sonrası Yunanistan'da devlet mekanizması teyakkuza geçti. Başbakan Miçotakis önderliğinde düzenlenen acil durum toplantısında 3 bölgede okullar tatil edildi ve daha birçok flaş karara imza atıldı. İşte detaylar...

Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

Ege Denizi'nde Son 48 saatte kaydedilen yoğun sismik aktivite ve endişeye yol açtı. 2 gün boyunca 400'den fazla deprem kaydedilirken, bu depremlerin birçoğu Richter ölçeğine göre 4'ü aştı. Şimdiye kadarki en depremlerin büyüğü 4.8 ile dün akşam saatlerinde kayda alındı. Bu durumun ardından Yunanistan'da devlet mekanizması teyakkuza geçti. Başbakan Kyriakos Miçotakis başkanlığında, Santorini ve Amorgos Adaları arasındaki bölgede yaşanan yoğun sismik aktivite konusuyla ilgili Maksimos Köşkü'nde bir toplantı düzenlendi.

SİVİL KORUMA BAKANI TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Toplantı sonrası açıklama yapan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, bazı önleyici tedbirler alınması konusunda birtakım kararlar aldıklarını duyurdu. Sismik aktivitenin tüm unsurlarının incelendiğini ifade eden Kikilias, her durumda herkese sürekli bilgi verileceğini, Deprem Risk Değerlendirme Komisyonu'nun sürekli toplanacağını söyledi. Kiklias daha sonra alınan tedbirleri tek tek açıkladı. İşte o tedbirler:

YUNANİSTAN'DA ALINAN DEPREM TEDBİRLERİ

Thira, Anafi, Ios ve Amorgos'ta okullar 03/02/2025 Pazartesi günü kapalı kalacaktır.

Vatandaşlar, binaların içinde büyük kalabalıklardan kaçınmalıdır.

Terk edilmiş binalara yaklaşılmamalıdır.

Ammoudi, Armeni, Korfou ve Fira Eski Limanı'na erişimi ve buralarda kalınması önlenmelidir,

Binalarındaki tehlikeli yapısal olmayan kırılganlık unsurları kaldırılmalı ve yüzme havuzlarındaki suların boşaltılması işlemlerine devam edilmelidir.

Özellikle keskin morfolojik eğimlerin olduğu ve heyelanların meydana gelme olasılığının yüksek olduğu alanlarda, kentsel doku ve il yol ağı içerisinde hareket ederken güvenli rotalar seçilmelidir.

-Şiddetli sismik sarsıntı durumunda kıyı bölgelerinden derhal tahliye yapılmalıdır.

UZMAN EKİPLER ADALARA SEVK EDİLİYOR

Öte yandan Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile Yunanistan Jeofizik Araştırmaları Derneği'nin (OASP) Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi bugün tekrar ortak bir toplantı düzenleyecek. Thira ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında sismik aktivitenin artması nedeniyle Güney Ege Bölge İtfaiye Daire Başkanlığı (P.E.P.Y.D.) genel alarma geçirildi. Bölge Komutanı, itfaiye kuvvetlerinin komutanı olarak Thira Adası'na taşındı.

ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ BÖLGEDE

Cumartesi günü Yunan arama kurtarma timi 1. E.M.A.K.'tan bir ekip Thira Adası'na uçtu. İtfaiye Departmanı'na ait bir uzman arama kurtarma ekibi, kurtarma köpekleri, bir drone operatörü ekibi ve havadan kurtarma ekibi ve bir arama kurtarma helikopteri Santorini'ye ulaştırıldı.

Acil bir durumda bölge halkının barınması için Santorini Spor Merkezi tesislerine çadırlar kuruldu.