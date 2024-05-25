Okulu yarım bırakmıştı... Azmiyle herkese örnek oluyor: İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor

25 May 2024 15:52 - Güncelleme : 25 May 2024 16:00

Küçük yaşta çalışmaya başlayan ve kısa sürede iş hayatına atılan Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını değerlendirerek bilgisayar üzerinden İngilizce öğrenmeye başladı.

Yıllar süren azimli çalışması sonucunda İngilizceyi oldukça iyi bir seviyede konuşmayı başaran Adıgüzel, şu anda özellikle çocuklarının İngilizce derslerinde yardımcı olup onların da dil öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.

"İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Adıgüzel, yaptığı açıklamada, İngilizce öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, "Kendi kendime çalışarak İngilizceyi öğrendim. Şimdi ise öğrendiğim İngilizceyi çocuklarıma ve çevremdeki insanlara öğretmeye çalışıyorum. Evde özellikle çocukların ödevlerinde yardım ederken İngilizce konuşmaya da özen gösteriyorum" dedi.

3. SINIFTAN SONRA OKULU BIRAKTI

3. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan Adıgüzel, "O günkü şartlar gereği okulu bıraktım. Yaş ilerledikçe de iş hayatına atıldım. Boş zamanımı nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken İngilizce öğrenmeye karar verdim.

İyi ki de boş zamanlarımı İngilizce öğrenmek için değerlendirmişim. İş yerlerinde boş zamanları olan herkese de İngilizce öğrenmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.