Öldüren 17, ölen 12 yaşında! Avda kuzenini başından vurdu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Aralık 2024 02:22 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 02:26
Ankara’nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, av sırasında 12 yaşındaki kuzenini vurdu. İncelemelere göre olayın kaza olduğu anlaşılırken, talihsiz çocuk hayatını kaybetti.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde öğlen saatlerinde feci bir olay meydana geldi. M.A (17), kuzeni Z.Y.A.’yı (12) av esnasında ruhsatsız av tüfeğiyle başından vurdu.
Başından vurulan Z.Y.A. hayatını kaybederken M.A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İlk incelemelere göre, M.A.’nın kuzenini yanlışlıkla öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı