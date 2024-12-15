Öldüren 17, ölen 12 yaşında! Avda kuzenini başından vurdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Aralık 2024 02:22 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 02:26

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, av sırasında 12 yaşındaki kuzenini vurdu. İncelemelere göre olayın kaza olduğu anlaşılırken, talihsiz çocuk hayatını kaybetti.