Öldüren yumruk! Akran zorbalığı bu kez can aldı!

Bolu'da parkta çıkan kavgada 13 yaşındaki S.Ş.'nin yumruk attığı 15 yaşındaki A.Ö.T.’nin kalbi durdu. Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen genç hastanede yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da korkunç bir olay yaşandı. 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki A.Ö.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş., A.Ö.T.’ye yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan A.Ö.T.’nin kalbinin durduğu belirlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile A.Ö.T. yeniden hayata döndürüldü. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.