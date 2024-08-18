Öldüresiye dövülen genci böyle kurtardı! Tek başına 3 magandayı etkisiz hale getirdi

18 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:38

Pakistan kabusu yaşıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan kabusu yaşıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Genç adam, kız arkadaşlarıyla bir kafede oturdu. Bu sırada yan masaya bir grup erkek, kızlara laf atmaya başlayınca olanlar oldu.

Duruma sinirlenen genç, arkadaşlarına “Buradan kalkalım” dedi. Bu sırada grup ve genç adam arasında tartışma çıktı. Hararetlenen kavgada genç, 3 şehir eşkıyası tarafından korkunç şekilde darbedildi.

TEK HAREKETİYLE GENÇ ADAMI KURTARDI

Onlarca ölümcül darbe alan genç, ayakta durmakta zorluk çekerken yoldan geçen bir adam olaya müdahale etti. 3 magandayı tek hareketiyle etkisiz hale getiren adam sosyal medyada gündem oldu.