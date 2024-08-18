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Öldüresiye dövülen genci böyle kurtardı! Tek başına 3 magandayı etkisiz hale getirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:38

İzmir'de kız arkadaşlarına laf atan gençlerle tartışma yaşayan genç öldüresiye darp edildi. Kavga sırasında yoldan geçen bir adam, 3 şehir eşkıyasını tek başına etkisiz hale getirdi.

İzmir'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Genç adam, kız arkadaşlarıyla bir kafede oturdu. Bu sırada yan masaya bir grup erkek, kızlara laf atmaya başlayınca olanlar oldu. 

Duruma sinirlenen genç, arkadaşlarına “Buradan kalkalım” dedi. Bu sırada grup ve genç adam arasında tartışma çıktı. Hararetlenen kavgada genç, 3 şehir eşkıyası tarafından korkunç şekilde darbedildi. 

TEK HAREKETİYLE GENÇ ADAMI KURTARDI

Onlarca ölümcül darbe alan genç, ayakta durmakta zorluk çekerken yoldan geçen bir adam olaya müdahale etti. 3 magandayı tek hareketiyle etkisiz hale getiren adam sosyal medyada gündem oldu. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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