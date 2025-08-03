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Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

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Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:06

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?


Norveçli teknik adam, ile 17'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi ve 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 müsabakaya çıktı. Söz konusu süreçte 12 galibiyet alan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 4 kez rakipleriyle berabere kalırken, 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

https://x.com/Besiktas/status/1951932553771774121

ETİKETLER
#beşiktaş
#teknik direktör
#nuri şahin
#Ole Gunnar Solskjaer
#Asılsız Haberler
#Gündem
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