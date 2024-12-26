Ölmeden selasını okuttu, mahalleliyi şoke etti! "Cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm"

26 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:30

Kocaeli'de bir vatandaş ölmeden selasını okutunca tüm mahalleli şoke oldu. Selası verilen kişinin hayatta olduğunu gören mahalleli "Ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik" dedi.

Kartepe​ ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde yaşanan sela olayı ortalığı karıştırdı. Serdar B. isimli şahıs, ölmeden selasını verdirdi. Bağdat Camisi hoparlörlerinden Serdar B.'nin selasını duyanlar kulaklarına inanamadı. Diğer camide okunan sela ise, şahsın ölmediğinin anlaşılması üzerine yarıda kesildi. Mahalleli ise öldüğü iddia edilen kişiyi karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

"ÖLMEMİŞ, ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK"

Mahalle sakini Adnan Şimşek, “Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” şeklinde konuştu.

"CENAZEYE GİTMEDİM DİYE ÜZÜLMÜŞTÜM"

Orhan Aydoğan ise, “Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.'nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım. Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm” dedi.