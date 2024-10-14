Oltasına takıldıktan sonra şoke oldu! 38 kiloluk dev Fırat turnası şaşırttı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:20
Elazığ’da bir sportif olta balıkçısının oltasına 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı. 1 metreyi aşkın boydaki Fırat turnasının görüntüsü ilgi çekti.
Elazığ’da amatör sportif olta balıkçısı Yakup Kaya isimli vatandaş, balık tutarken gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Yakup Kaya, Keban Baraj Gölü'nde balık tutmak için olta attı.
GÖZLERİNE İNANAMADI
Bir süre sonra oltasına takılan balığı gören Kaya gözlerine inanamadı. 1 metreyi aşkın boydaki Fırat turnası balığının 38 kilo olduğu belirlendi. Kaya, baraj gölünde bu tür balıkların olduğunu söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı