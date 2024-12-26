Oltasını alan oraya koştu! Gürcistan sahillerinde Türk somonu hareketliliği

26 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:40

Artvin'in Hopa ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle beş balık kafesi parçalandı. Tonlarca Türk somonu denize karıştı. Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıkları toplayan vatandaşların ardından bu kez de Gürcüler oltasını alıp sahillere akın etti.

Artvin​'de yaşanan şiddetli fırtına​ nedeniyle denizde bulunan balık kafesleri parçalandı. Parçalanan kafeslerin ardından tonlarca Türk somonu denize karıştı. Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıkları tutmak için vatandaşlar sahillere akın etti. Akıntıyla Gürcistan'a kadar ulaşan balıklar bu kez de Gürcistan sahillerini hareketlendirdi.

HABERİ DUYAN SAHİLLERE AKIN ETTİ

Karadeniz'in akıntılarıyla Gürcistan'a ulaşan Türk somonları, Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü bölgede görüldü. Haberi duyan Gürcüler oltalarını kaparak dere ve deniz kıyılarına akın etti. Türk somonu avında adeta yarışan Gürcüler, beklenmedik bu balık bolluğu için Türklere teşekkür etti.

Türk somonu avına çıkan Mamuka Kadidze, “Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti Gürcistan'dan Sarpi Çoruh'a geldi. Teşekkürler her şey için. Ben 3 günde 22 balık tuttum. Şuan Gürcistan'ın her yerinde tutuluyor” ifadelerine yer verdi.