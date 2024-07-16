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Oltu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı evler, sular altında kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:16

Erzurum'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış Oltu ilçesini vurdu. Özellikle 3 gündür süren sağanak yağmur, Çatak Mahallesi'nde ciddi zararlara yol açtı. Şiddetli yağış sonrası mahalledeki bazı köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Oltu ilçesinin Çatak Mahallesi, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor.

Özellikle 3 gündür süren sağanak yağmur, mahallede ciddi zararlara yol açtı.

Son 3 gündür yaşanan şiddetli yağış sonrası mahalledeki bazı köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı, ara sokaklarda ise parke taşları zarar gördü.

Yaklaşık 50 arı kovanı sel sularına kapılırken, mahalle yolları kısmen ulaşıma kapandı.

Oltu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı evler, sular altında kaldı - 1. Resim


Oltu ilçesindeki sel felaketini yerinde inceleyen AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ve Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sel felaketinden etkilenen Çatak Mahallesi'ni ziyaret etti. 

Oltu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı evler, sular altında kaldı - 2. Resim

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan ile birlikte vatandaşlarla görüşen AK Parti heyeti, yaraların en kısa sürede elbirliği sarılacağını söylediler.

Oltu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı evler, sular altında kaldı - 3. Resim

TÜM EMEKLERİ ÇÖP OLDU

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, sel felaketleriyle ilgili olarak, "Bugün ikinci sel felaketini yaşadık.

İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapmıştık. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı.

Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ bölge müdürümüzle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.

Oltu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı evler, sular altında kaldı - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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