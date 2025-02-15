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Ölüm aylığı kız çocuklarından kesilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Bazı medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulan "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. "Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır." denilen açıklamada, maaşın hangi şartlarda kesileceğine dair kanun maddesi de yer aldı.

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Ölüm aylığı kız çocuklarından kesilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 14:30

Halk TV'de "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" başlıklı bir haber yer aldı. Bu habere ait videolar sosyal medyada dolaşıma sokuldu, kısa sürede yayıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "aylıklar kesilecek" iddialarını yalanladı.

'YAŞ ŞARTINI DOLDURMASI KURALI YOK'

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34. maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hallerinde kesilmektedir." denildi.
"Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır." vurgusu yapılan açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.


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Sıkça Sorulan Sorular

Ölüm Yardımı Hangi Hallerde Kimlere Ödenir?
Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde ölüm yardımı ödenir. Dul ve yetim aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ölüm yardımı ödenmez. Kimlere Ödenir? • Emeklinin sağlığında verdiği beyannamede gösterdiği kimseye, • Beyanname vermemiş ise eşine, • Eşi yoksa çocuklarına, • Eşi ve çocukları yoksa ana ve babasına, • Ana ve babası da yoksa kardeşlerine, • Kardeşleri de yoksa; Yapılacak ölüm yardımı tutarını geçmemek üzere, fatura tutarı kadar, masrafları kendilerinin yaptığını belgeleyenlere ödenmektedir.
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#Gündem
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