Ölüm onu kurban keserken yakaladı! Kalp krizi geçirip bıçağın üzerine düştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:36
İstanbul'da kurban kesim alanında kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde özel bir kurban kesim alanında gerçekleş olayda; kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.
BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı