Ölüm oyunu: 10 yaşındaki çocuk öldü! Anne feryat etti: "Hangi meleğe yanayım"

08 Eylül 2024 00:35 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 00:36

Manavgat'ta çocukların tüfekle başlattığı oyun ölümle bitti. 14 yaşındaki çocuk abisinin evinde av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek ateş alınca yanındaki 10 ve 12 yaşlarındaki çocuklar vuruldu. Hastanede acı haber geldi. Tüfekle oynayan çocuğun annesinin feryadı yürek yaktı.

Tarsus'ta kanlı gece: Ölü ve yaralı var!

Tarsus'ta kanlı gece: Ölü ve yaralı var!

Antalya'da çocukların av tüfeğiyle oyununda ateş alınca iki çocuk vuruldu. 14 yaşındaki çocuğun elinden açılan ateşte 10 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki arkadaşı yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Torunlar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında yaşanan olayda abisinin evinde tüfekle oynayan 14 yaşındaki Y.G, 10 yaşındaki Deniz Ş ve 12 yaşındaki Emir K'yı vurdu. Ortamda bulunan Deniz Ş. ve Emir K.'ya da saçmalar isabet etti.

Tüm müdahalelere rağmen Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından Y.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

"HANGİ MELEĞE YANAYIM"

Deniz Ş'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Y.G'nin annesi de, "Hangi meleğe yanayım. Buna nasıl dayanılır" şeklinde feryat etti.