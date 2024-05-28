Ölümden döndüler: Başıboş köpek faciası

28 May 2024 09:44 - Güncelleme : 28 May 2024 09:57

Son yıllarda her geçen gün artan başıboş sokak köpeği sorunu giderek daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen kaza, Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü otomobil ile ilerlediği sırada önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.