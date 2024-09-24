Ölümle burun buruna! Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Antalya Manavgat'ta korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücünün otomobili kontrolden çıktı, kaldırıma daldı. O sırada bir vatandaş ve iş yeri kapısındaki 2 genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar kamerada...
Seyir halindeki hafifi ticari araç sürücüsü Onur R. yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak direksiyonu kırdı. Ardından kaldırıma daldı.
AŞIRI HIZ YAPTI
Hızlı olduğu iddia edilen ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaldırıma çıkarak savrulan araç daha sonra motosiklet bayii önündeki araçlara çarptı.
MOTOSİKLETLER YOLA SAVRULDU
Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki motosikletler etrafa savrulurken araç, kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi.
O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ile bayinin önünde sohbet eden 2 genç ise ölümden kıl payı kurtuldu.