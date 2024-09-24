Ölümle burun buruna! Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:20

Antalya Manavgat'ta korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücünün otomobili kontrolden çıktı, kaldırıma daldı. O sırada bir vatandaş ve iş yeri kapısındaki 2 genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar kamerada...

Seyir halindeki hafifi ticari araç sürücüsü Onur R. yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak direksiyonu kırdı. Ardından kaldırıma daldı. AŞIRI HIZ YAPTI Hızlı olduğu iddia edilen ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaldırıma çıkarak savrulan araç daha sonra motosiklet bayii önündeki araçlara çarptı. MOTOSİKLETLER YOLA SAVRULDU Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki motosikletler etrafa savrulurken araç, kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi. O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ile bayinin önünde sohbet eden 2 genç ise ölümden kıl payı kurtuldu. İlgili Haberler Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı!