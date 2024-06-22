Ölümler arttı, Sivas Valiliği alarma geçti! 15 gün boyunca yasaklandı

22 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:16

Sivas’ın Gürün ilçesinden geçen Tohma Çayı'nda son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri yetkililer harekete geçirdi. Sivas Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, incelenmek üzere ölen balık ve sudan numuneler alındığı ve Tohma Çayı boyunca 15 gün süreyle balık tutmanın yasaklandığı ifade edildi. Öte yandan vatandaşlarında suyla temas etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

ZİRAİ İLAÇLARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk bulgulara göre bölgede tarımsal faaliyet yapan kişi veya kişiler tarafından zirai ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal maddelerin akarsuya karışmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"21 Haziran 2024 Cuma günü Gürün ilçemizde bulunan Tohma Çayı’nın bazı bölümlerinde ve akarsu yakınlarında faaliyet gösteren bir alabalık üretim çiftliğinde toplu balık ölümleri yaşandığı görülmüştür. Söz konusu bölgede Gürün Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler başlatılmış ve gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir. Elde edilen ilk bulgulara göre bölgede tarımsal faaliyet yapan kişi veya kişiler tarafından zirai ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal maddelerin akarsuya karışmış olabileceği değerlendirilmektedir. 22 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılan son incelemelerde balık ölümlerinin sona erdiği tespit edilmiştir. Gürün ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile numune analizlerinin tamamlanması, ölüm ve bulaş kaynağı araştırmalarının sonuçlanması için akarsu boyunca 15 gün süreyle balık tutmak yasaklanmıştır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın suyla temas etmemek ve hayvan sulamamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."