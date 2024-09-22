Ölümüne dakikalar kala! Metin Arolat'ın son görüntüleri ortaya çıktı

22 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:28

İstanbul'daki bir mekanda sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Metin Arolat aile üyelerinin vefatıyla yıkılmıştı! Sözleri tekrar gündem oldu

Metin Arolat aile üyelerinin vefatıyla yıkılmıştı! Sözleri tekrar gündem oldu

Sanatçı Metin Arolat, İstanbul​ Kozyatağı​'nda bir otelde önceki gece sahnede şarkı söylediği sırada yere yığıldı. Kalp krizi​ geçirdiği anlaşılan 52 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı. Arolat'ın kalbi gelen sağlık ekiplerince kalp masajı ile tekrar çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu.

Zayıflamak için sıkı diyete girdiği açıklanan Metin Arolat'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Arolat'ın sahnede gülümseyerek şarkı söylediği, herhangi bir rahatsızlık görülmediği anlar videoda yer aldı.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Metin Arolat için bugün İstanbul Teşvikiye Camii​'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Arolat yarın da İzmir Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.