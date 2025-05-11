Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Çatışmaların çözümü için Türkiye güvenilir adres

Bölgesel gerilimler devam ederken Rusya-Ukrayna arasında savaşın son bulması için barış görüşmeleri sürüyor. Barış görüşmeleri için merkez olarak İstanbul işaret edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşı ve barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ömer Çelik, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış iradesinin ve Türkiye'nin güvenilir adres olmasının öne çıktığını ifade etti. Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemde olunduğuna dikkat çeken Çelik, bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizliklerin çokça görüldüğünü vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLKELİ BARIŞ DİPLOMASİSİ EN GÜVENİLİR İRADEDİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablonun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir.

Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır."

https://x.com/omerrcelik/status/1921552216671863193