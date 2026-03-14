Ömer Çelik'ten K2 Kamikaze mesajı! 'Dünyaya örnek teşkil ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baykar'ın sınıfının en büyük Kamikaze İHA'sının uçuş testlerini tamamlamasına ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı. Çelik, Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

sınıfının en büyük kamikaze İHA'sı olan K2'yi duyurdu. K2'nin testleri başarıyla geçmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'tan açıklama geldi. Çelik, dünyada güç kullanımının arttığı zor bir dönemden geçildiğini belirterek Türkiye'nin güvenliği için İHA, SİHA ve yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesinin bir beka meselesi olduğunu söyledi.

"DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYORUZ"

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Dünyanın zor zamanlarındayız. Tüm değerler alt üst oluyor. Tüm uluslararası kurumlar etkisizleşiyor. Güç kullanımının canavarca örneklerine her gün şahit oluyoruz. Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir.

Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur.

Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Buzu testere ile kesip dalış yaptılar! Nefes kesen anlar kamerada
Baykar'ın dev kamikazesi K2 duyuruldu! 2 bin kilometre menzil, 13 saat havada kalış
