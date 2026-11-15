Ömer Çelik'ten Mardinli kadınlara yönelik sözlere sert tepki: "Bu “ünvanlı faşizm”i kınıyoruz"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrımcılık her yerde utanç vericidir. Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak “nefret söylemi”dir.

Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir.

İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu “ünvanlı faşizm”i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu “nefret söylemi”ni kökten reddediyoruz. Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir...

Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır. Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun."

https://x.com/omerrcelik/status/2121841641988227075