Ömer Çelik'ten Reisi'ye taziye mesajı: "Büyük üzüntü duyuyoruz"

20 May 2024 10:54 - Güncelleme : 20 May 2024 11:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı yayımladı.

"İRAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz... İran Devleti’ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Kurtulmuş X hesabından yaptığı paylaşımda , “Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum” ifadelerine yer verdi.