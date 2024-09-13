OMÜ Rektöründen yangın açıklaması: Ciddi bir tehlike atlatıldı

13 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:58

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ciddi bir tehlikeden dönüldüğünü söyledi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle soğutma çalışmaları tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde meşe ve çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, rüzgarın çok güçlü olmaması nedeniyle ve bütün ekibin kazma küreğe varıncaya kadar kapsamlı bir mücadeleye girmesiyle yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

10 dönümlük alanda dip yangını çıktığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Ağaçlar ciddi bir zarar görmüş değil. Ciddi bir tehlike olarak atlatıldı. Herhangi bir ağaç gövdesine yaklaşmadığı dipte olduğu için kontrol biraz daha kolay oldu. Önce yaygınlaşması kesildi. Daire içine alındı ve farklı noktalardan müdahale edildi. Daha önce bu konuda bir pratiğin olmasının avantajını yaşadık. Soğutma çalışmaları tamamlanmış durumda" diye konuştu.

SAHA KONTROL ALTINDA

Bölgenin kontrol altında tutulduğunu belirten Ünal, "Tekrar bir alevlenme olmasın diye arkadaşlarımız şu anda sahayı kontrol altında tutuyorlar. OMÜ, Türkiye’de akredite arama kurtarma takımı olan tek üniversitedir. Aynı zamanda bölgede bir takım yangın ve benzeri şeyler içinde hazırlıklı olan bir yapımız var. Yangının neden çıktığı ile alakalı yorum yapmak mümkün değil. İnsanın uğramadığı bir yer. Piknik alanı değil çünkü dik bir alandır. Neden çıktığı konusu bütün ayrıntısıyla araştırılacak” şeklinde konuştu.

OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde meşe ve çamlık alanda çıkan yangın; itfaiye, arazöz, TOMA ve üniversite ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.