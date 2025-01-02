Önce doğal gaz ardından teller ve trafolar! İlçe kabusu yaşıyor: Yaralılar var

02 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:49

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz patlamasıyla başlayan felaketler arka arkaya devam ediyor. İlçede bu kez de aşırı yüklenme nedeniyle trafo ve elektrik patlamaları yaşandı. Trafoları onarmak isteyen iki personel parlama nedeniyle yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde önce 28 aralık tarihinde doğal gaz bomba gibi patladı. Bu felaketin üzerine sayı günler geçti bu sefer de şehirde trafo ve elektrik telleri arka arkaya patladı. Darıca adeta son dönemde kabusu yaşadı. ELEKTRİKLİ ISITICILARA YÜKLENDİLER OLANLAR OLDU... 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğal gaz patlamış, 13 kişi de yaralanmıştı. Doğal gaz patlaması sonrasında ısınma ihtiyacını karşılamak isteyen ilçe sakinleri elektrikli ısıtıcılara yöneldi. TRAFOLAR PATLADI Yüklenme fazla olunca Abdi İpekçi, Emek ve Osmangazi Mahalleleri'ndeki elektrik telleri ve trafolarda patlamalar meydana geldi. İKİ İŞÇİ YARALANDI Çevredekilerin ihbarı üzerine mahallelere giden itfaiye ekipleri yangınları kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Alevlerin ardından onarım çalışmaları için Osmangazi Mahallesi'ne giden iki personel parlama nedeniyle yüz ve kol bölgelerinden yaralandı. Hastaneye götürülen işçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.