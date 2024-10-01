Önce göz boyadılar sonra 6 milyonluk vurgun yaptılar!

01 Ekim 2024 15:18 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:28

Dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 6 milyonluk vurgun yapan 13 kişi yakalandı. Şüphelilerin önce göz boyayıp, ardından yüklü miktarda alışveriş yaparak sahte çek verdikleri ortaya çıktı.

Emniyet dolandırıcılara göz açtırmıyor. Polisin "Nitelikli Dolandırıcılık​ ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 8 ilde dolandırıcılara darbe vuruldu. Şüphelilerin piyasadan tekstil​ malzemesi, klima​, mobilya​, ahşap ev dekorasyon ürünü ve benzeri malzeme satın alarak ilk yaptıkları alışverişlerinin ödemelerini sağlam çeklerle veya nakit para ile yaptıkları, bu şekilde iş yerine ve bankaya verilen güven sonrasında yüklü miktarda tekrar mal aldıkları, alınan malların bedeli olarak çek verdikleri ancak vadesi gelen çeklerin ödenmediği, bu yöntemle şüphelilerin şirketleri mağdur ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin yüklü alışveriş sonrası dolandırıcılık yaparak 6 milyon 246 bin 718 TL 67 kuruş haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Denizli merkezli, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Aydın, Batman ve Ankara illerinde yapılan eş operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 22 adet sahte doküman (çek, senet fotokopileri), 10 adet firma ve imza kaşesi, 3 adet karşılıksız çek, 19 adet telefon, 7 adet sim kartı, 1 adet lap-top bilgisayar ele geçirildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

“Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilirken 13 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.