Önce İstanbul şimdi de Mersin... Bir kadın boğularak öldürüldü

05 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:58

Son dönemde artan kadın cinayetlerine Mersin'de bir yenisi eklendi. Türkiye henüz İstanbul Fatih'te yaşanan katliamın şokunu üstünden atamamışken şimdi de Mersin'de bir kişi 10 yaşındaki kızıyla yaşayan sevgilisini boğarak öldürdü. Katilin daha sonra evine gidip kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

Kadın cinayetlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Kan donduran olay Mersin'de yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü.

OLAY YAKINLARININ ŞÜPHESİYLE AÇIĞA ÇIKARILDI

Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETMİŞ

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.