Önce karısını, sonra kendisini vurdu! İki çocuk anne ve babasız kaldı

29 Nisan 2024 07:22 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 07:24

Manisa’nın Alaşehir ilçesi korkunç bir trajediye sahne oldu. 24 yaşındaki bir şahıs, gece yarısından sonra meydana gelen olayda önce karısını tüfekle öldürüp ardından intihar ederek hayatına son verdi.

BEBEK YAŞTA İKİ ÇOCUK SAHİPSİZ KALDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre olay, saat 01.30 sıralarında, Yenimahalle Bozdağ Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, ardından iki katlı binanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle kendi hayatına da son verdi.

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra savcının yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"

Trajik olayın ardından konuşan Hamza Demirkıran'ın amcaoğlu Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” şeklinde konuştu.