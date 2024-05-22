Önce kendini sonra polis memurunu vurmuştu: Olay anı kamerada
İstranbul Kadıköy’de cinayetten aranan Gökhan Yıldız, önce kendini sonra da polis memurunu vurarak yaralamıştı. Ölen kişinin metrobüs durağında polisten kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında geçtiğimiz akşam yaşanan olayda iddiaya göre, eski nişanlısı Bahar Kaban’ın öldürülmesi olayına ilişkin aranan Gökhan Yıldız, güvenlik kontrolü sırasında kendisinden kimlik isteyen polis ekiplerine sahte kimlik verdi.
Polis ekipleri Yıldız’ı gözaltına almak isteyince şüpheli ile polisler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kendi silahını çıkaran şüpheli kendini ve polis memurunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız hayatını kaybetti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüs durağının çıkışında güvenlik kontrolü gerçekleştiren polis ekiplerinin şüpheli şahsı durdurduğu, şüphelinin bir anda kaçmaya başladığı, polislerin yakaladığı ve aralarında arbede yaşandığı görülüyor.