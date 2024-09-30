Önce MİT, sonra TSK! PKK'ya peş peşe darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

30 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:05

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri sözde Sorumlusu Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail’i Irak’ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirmesinin ardından bölücü terör örgütüne bir darbe de Mehmetçik vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak​ ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama geldi. Terörle kararlılık mesajı veren bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"OPERASYONLAR SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM EDECEK"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara​ bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"