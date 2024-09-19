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Önce motosiklet ardından otomobil çarptı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:02

Antalya’nın meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Zeki Acar feci şekilde can verdi. Acar'a önce motosiklet ardından da otomobil çarptı. Korkunç kaza sonrası talihsiz adam hayatını kaybederken o anlar de kameralara saniye saniye yansıdı.

Korkunç kazaAntalya​'nın Serik​ ilçesinde meydana geldi. 52 yaşındaki Zeki Acar isimli vatandaşa yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet​ çarptı. 

Önce motosiklet ardından otomobil çarptı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi - 1. Resim

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adama bir de otomobil çarptı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Zeki Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tip Kurumuna kaldırıldı.

Önce motosiklet ardından otomobil çarptı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi - 2. Resim

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. ifadesi alınması için polis karakoluna götürülürken, diğer çarpan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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