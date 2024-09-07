Önce telefon satmaya çalıştı sonra çaldı, yakalanınca da soyundu!

07 Eylül 2024 19:10 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:37

Karabük'te telefoncuya hırsızlığa giren kadın zor durumda kalınca soyunmaya başladı. Önce telefonunu satmak istedi talebi reddedilince hırsızlık yapmaya çalıştı. En sonunda yakalanınca diğer müşterileri de umursamayıp soyunup taşkınlık yapmaya çalıştı. İş yeri sahibinin zor durumu güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karabük, Kemal Güneş Caddesinde bir kadın cep telefoncuda taşkınlık çıkardı. Önce kendi telefonunu satmak istedi isteği kabul edilmeyince vitrindeki telefona uzandı. Çalmaya çalışıldığı fark edilince iş yeri sahibinin müdahalesine soyunarak tepki göstermeye çalıştı. İş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Telefonu satmak için defalarca ısrar eden kadından diğer müşteriler de rahatsız olarak tepki gösterdi. Bu sırada cam vitrindeki telefonu çalıp kaçmaya çalıştı. İş yeri sahibi kadının peşinden gidip geri almak isterken kadın soyunmaya çalıştı.

"KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI PARA İSTEDİ"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan iş yeri sahibi Habib Nazari, "Kapatırken müşteri geldi bana. Müşteri geldi alışveriş yaptık. Alışveriş bittikten sonra tam kapatacaktım, o sırada kadının biri geldi. Birden telefonu fırlattı almamı istedi. Ben de baktım biraz anormal davranıyor ve alamayacağımı söyleyerek başka yere sormasını söyledim. ‘Sen alacaksın' dedi. 2-3 kere ısrarla fırlattı telefonu. Bir kere de tam düşerken tuttum telefonu. Sonra küfür etmeye başladı. ‘Telefonu alacaksın, bana para ver' dedi" ifadelerine yer verdi.

"TELEFONU ALDIĞINI GÖRDÜLER"

Olaya diğer müşterilerin de şahit olduğunu söyleyen Nazari, "Sonra onlar çıkarken tam olayın sıkıntı olacağını anlayınca geri döndüler. Geri dönünce de bunu çıkartmaya çalıştılar. Kadın çıkmayıp kendini cama sürtmeye başladı. Yumruk attığı camdan bir tane telefon çaldı. Telefonu aldıktan sonra işte görür görmez ‘Telefonu ver' dedim. ‘Ben almadım telefonu' diyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da önceki kadın müşterime söyledim. Onlar da telefonu aldığını gördü" dedi.

"BİRDEN SOYUNMAYA BAŞLADI"

Daha sonra köşeye geçen şüpheli kadının telefonu almadığını iddia ederek poşeti açtığını ifade eden Nazari, "Sonra biz telefonu ver diye ısrar ederken soyunmaya başladı birden. Öyle yapınca da bizler neye uğradığımızı şaşırdık. Sırtımızı döndük. Müşteri sayesinde telefonu alabildim. Kepeği indirince ben de caddeye çıktım. Cadde de giderken bu sefer de peşimden biber gazıyla dolaşıyor. Sonra baktım olayı zapt edemeyeceğim karakola gittim. Karakolda olayı anlattım. Sonra kadını çağırdılar, konuşmaya başladılar ve beni de gönderdiler" diye konuştu.