Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Önce yumruk sonra kalp masajı! Maltepe'de dehşet anları kamerada

İstanbul Maltepe’de trafikte çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan E.T., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yumruk atan E.Ö. ise olay sonrası kalp masajı yapmaya çalıştı. E.T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ardından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 17:29

Bağdat Caddesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E. T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu.

Önce yumruk sonra kalp masajı! Maltepe'de dehşet anları kamerada

BİR ANDA YERDE HAREKETSİZ KALDI

Tartışma kısa sürede büyüyünce E. Ö., E. T. 'ye yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere düşen şahıs, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki E. Ö., yaklaşık bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.

Önce yumruk sonra kalp masajı! Maltepe'de dehşet anları kamerada

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun bakıma alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trafikte dehşet anları! Maganda sürücünün önünü kesip camı yumrukladı
Araçlarını alt geçitte park edip oynadılar! Magandalar cezasız kalmadı
Benzinlikte aile boyu magandalık! Hastanelik edene kadar dövdüler

Sıkça Sorulan Sorular

Adam dövmenin cezası kaç para?
Adam dövmenin cezası, eylemin niteliğine ve yaralanmanın durumuna bağlıdır. Genel olarak, basit yaralama suçu için verilen cezalar, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak belirlenebilir. Ancak bu durum, olayın ağırlığına ve mağdurun maruz kaldığı zarara göre değişiklik gösterebilir.
ETİKETLER
#ceza
#trafik kazası
#polis
#kavga
#suç
#mahkeme
#yumruk
#Kalp Masajı
#Şahit
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.