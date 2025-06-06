Önce yumruk sonra kalp masajı! Maltepe'de dehşet anları kamerada

Adam dövmenin cezası kaç para?

Adam dövmenin cezası, eylemin niteliğine ve yaralanmanın durumuna bağlıdır. Genel olarak, basit yaralama suçu için verilen cezalar, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak belirlenebilir. Ancak bu durum, olayın ağırlığına ve mağdurun maruz kaldığı zarara göre değişiklik gösterebilir.