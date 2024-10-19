ÖNDER Gençlik yeni dönem açılışı yapıldı

19 Ekim 2024 21:27 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 21:29

Gençleri geleceğe hazırlamak üzere çalışmalar yapan ÖNDER Gençlik, yeni dönemdeki projelerini düzenlenen programla tanıttı. ÖNDER Gençlik 2024-2025 Açılış Programı’nda hem yıl içindeki çalışmalar hem de Türkiye genelindeki 5 bin öğrencinin katılımıyla yürütülen 7 ayrı projenin açılışı yapıldı.

ÖNDER Gençlik bünyesinde ortaokuldan üniversiteye kadar her aşamadaki gençlerle yürütülen 7 özel proje ve gençlik çalışmalarının yeni dönem açılışı yapıldı. 2024-2025 Açılış Programı’na projeler bünyesinde eğitim gören bin civarında öğrenci katıldı.

Eğitim, gençlik ve gönüllülük alanında çalışmalar yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, çalışmalarının büyük çoğunluğunu gençlere yönelik olarak gerçekleştiriyor. Bu çerçevede geniş katılımlı programların yanı sıra küçük gruplara özel uzmanlık ve kişisel gelişim programları da düzenliyor. Tüm bu programların yeni dönem açılışı ise Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla yapıldı.

DÜNYAYA YÖN VERECEK MİSYON

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının 111. kuruluş yıldönümünde olduğunu hatırlatarak, “Bugün 111 yıllık mazisiyle Türkiye’nin en büyük, en köklü ailesini oluşturuyoruz. Ülkemiz için katma değer oluşturarak bayrağımızı bir adım öteye taşıyacak çalışmalar yapıyoruz” dedi. Sıkıntılı dönemlerden sonra yüzlerini tamamen geleceğe ve gençliğe çevirdikleri bir dönemi yaşadıklarını belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Sevgili gençler bugün artık zaman sizin, sahne sizin, salon sizin. Meydanı size bıraktığımız bir dönemdeyiz. Sizler yürüyecek, sizler koşacak, ülkemizi ileriye taşıyacaksınız. Bugün çift kanatlı gençler yetiştiren kurumlar olarak dünyaya yön verecek çok önemli bir misyonu üstlendiğimizi düşünüyoruz. İslam coğrafyasında yaşananları her gün izliyoruz, yaşananlara insanlığın sırtını döndüğü bir dönemde yeniden insanlığa davet edecek bir neslin de yetişmesi gerekiyor. İmam hatip camiasının bu misyonu üstleneceğine eminiz.

TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEKSİNİZ

Mimar ve mühendis kardeşlerimizden, devasa yapılar inşa etmesini istemiyoruz, biz onlardan dünyayı değiştirecek nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. İktisatçılardan, işletmecilerden içinde bulundukları şirketlere değer katmalarını değil ülkemizin manevi ve insani değerini artırmalarını bekliyoruz. Öğretmen olacaklarımızdan kitaplara değil gönüllere dokunmalarını bekliyoruz, en büyük eserlerinin bu olacağını söylüyoruz. Çift kanatlı hem dünyayı hem ukbayı kuşanmış gençlerle yeni bir dünya inşa edeceğimizi düşünüyorum. Ümmetin umut ışığı aradığı şu günlerde bu çalışmaların içinde yer aldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu ümmetin umudusunuz. Sizler dualarına, hayallerine ve secdelerine sahip çıkan gençler olarak Türkiye yüzyılını inşa edeceksiniz.

GENÇLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da Yahya Sinvar başta olmak üzere şehadet şerbetini içen 40 bin üzerindeki Filistinliyi anarak sözlerine başladı. “Tüm şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun. Allah bizlere özgür Filistin’i de görmeyi nasip etsin” dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını belirten Eminoğlu, “Gençlerin bulunduğu yerlerde gençleri desteklemeye devam edeceğiz. Burada 1958 yılında bugüne 70 yıla dayanan bir çalışmadan bahsediyoruz. Sadece eğitim alanında değil kültür, sanat, teknoloji, bilim ve sanayi alanındaki çalışmalarla ülkeye model olması açısından ÖNDER ve yaptığı çalışmalar çok kıymetli” diye konuştu.

İYİLİĞİN VE MERHAMETİN YAYILMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise “İmam hatiplilik sadece imam hatipte okumak değildir. Sizin en büyük gücünüz insanlığı değiştirip dönüştürecek çalışmalara imza atmanız olacaktır” dedi. Dünyada yaşanan savaş, katliam ve soykırımın bir dönemden başka bir döneme geçişin de habercisi olduğunu kaydeden Çam sözlerini şöyle sürdürdü: Biz mazlumların ahını da duyuyoruz ve bir müdahale görevi ortaya çıkıyor. Ama bunun olmaması için insan yetiştirmeye ihtiyacımız var. İyiliğin, merhametin, dürüstlüğün, ahlakın yayılması yönünde ortak paydalar oluşturarak bir maneviyat, ilim ve irfan iklimini sağlamak zorundayız. Zorlu bir dünyadayız fakat korkmadan, ümitsizliğe kapılmadan, yeni bir üslupla misyon adamı olarak çalışmalıyız.

SİZE YOL AÇMAYA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da bugün imam hatiplilerin ne tür yetkinliklere sahip olduğunu ve neyi başarabileceğini gösteren pek çok örnek olduğunu belirterek, “En başında Cumhurbaşkanımız, 30 yıllık bir başarı hikayesiyle, ülkemizin önderi olarak hepimize ilham veren bir figür. Birtakım soru işaretlerini bıraktığımız, imam hatipli olmanın ne demek olduğunu ülkemizin ve dünyanın bildiği bir düzlemdeyiz” dedi. Dünyada daha önce olduğu gibi bugün de Müslüman kanı döküldüğünü ve soykırım yapıldığını belirten Dağlıoğlu, “Önümüzdeki döneme dair bir umut ışığı bulmak çok zor. İnsanların cinsiyeti, kimliği üzerinden yürütülen sapkınlık çalışmalarına maruz kaldığımız bir süreci yaşıyoruz. Bunlara önlem almak üzere en doğru yer burası. Bizler, sizlerin çalışmalarında önder olmaya, yol açmaya hazırız” diye konuştu.

GELECEK İÇİN DEĞER ÜRETMELİYİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de yaptığı konuşmada imam hatiplilerin bir misyon sahibi olduklarını söyledi. Geleceğimiz için değerler üretmek, bunu da milli değerlere bağlı olarak yapmak gerektiğini belirten Debik, “Hep derler, bu kadar imam hatibe ne gerek var diye, imam hatipli olmak demek sadece din adamı olmak değildir. İmam hatipli teknoloji de üretir, ekonomiyi de bilir, sosyal hizmet de imamlık da yapar. Önemli bir farkı milli değerlerine bağlı olarak yaşar” ifadelerini kullandı.

PROJELERİMİZ DEVAMLILIK ÜZERİNE KURULU

Gençlik faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç ise “Amellerin en faydalı olanı az da olsa devamlı olandır” şiarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Lise ve ortaokul düzeyinde kamplar, yurtlar ve eğitimlerle İstanbul ve Anadolu’da çalışmalarını sürdürdüklerini; 66 ilde, 581 okulda 55 bin 631 gence ulaştıklarını aktardı. “Liseliler için ziyaretler, atölyeler ve geziler düzenliyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz için de çocuk şenliği, bilim şenliği ve geziler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin Önderleri, Mars, Sade Soda, Kılavuz Gemisi, Finans Genç, Hukuk Genç ve Tekno Genç de projelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

STANTLAR AÇILDI, PROJELER TANITILDI

2024-2025 dönemi içinde ÖNDER Gençlik bünyesindeki çeşitli projeler ve birimlerin toplu açılış programında, salonun girişine stantlar kuruldu ve projeler tanıtıldı. Gençlerin birbirlerinden haberdar olmalarını, projeler hakkında bilgi edinmelerini ve katıldıkları topluluğa daha geniş bir perspektiften bakabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan açılışta öğrenciler, ekiplerle tanışarak projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

7 PROJE GENÇLERLE

ÖNDER Gençlik bünyesinde devam eden 7 proje bulunuyor. Türkiye’nin Önderleri, eğitim ve kişisel gelişim programı olarak lise öğrencilerine yönelik uygulanıyor. Kılavuz Gemisi, üniversite öğrencilerine yönelik kariyer programı olarak sürdürülüyor. Hukuk öğrencilerine için Hukuk Genç, teknoloji ile ilgilenen öğrenciler için Tekno Genç projeleri devam ediyor. Finans Genç ile İslami finans alanında eğitim veriliyor. Mars ise girişimcilik üzerine lise öğrencileri için eğitimlerine devam ediyor. Şampiyonlar Turnede projesinde YKS’de derece yapan gençler, imam hatipli kardeşleriyle buluşarak motivasyon programları düzenliyor.