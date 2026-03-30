Önder Sığırcıkoğlu kimdir, kime çalışıyordu? MİT’in sınır ötesi operasyonuyla yakalandı

Önder Sığırcıkoğlu MİT’in yaptığı titiz operasyonun ardından yıllar sonra yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. 2013 yılında yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bir yıl sonra firar etmişti. Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı tespit edilirken dosya bilgilerinin usulsüz bir şekilde değiştirildiği ve ceza süresinin hatalı hesaplandığı saptandı. Firarının ardından uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklanan Sığırcıkoğlu yakalandı. İşte, Önder Sığırcıkoğlu hakkında bilinenler…

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU KİMDİR?

MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu uzun yıllardır firari bulunan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı.

2011 yılında Özgür Suriye Ordusu Komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u Esad rejimine teslim eden ve Hüseyin Harmoush’un ölümüne sebep olan Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “ “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ terör örgütü bağlantılı yapıların kaçmasına aktif rol aldığı tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

Suriye, Rusya, Lübnan gibi ülkelerde saklanan Sığırcıkoğlu, MİT’in uzun süren takibi, gözetim, teknik dinleme, siber takip operasyonlarının ardından yakalandı.