Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Önder Sığırcıkoğlu kimdir, kime çalışıyordu? MİT’in sınır ötesi operasyonuyla yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi. Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırarak Esad rejimine teslim etmesiyle gündeme gelmişti. Peki Önder Sığırcıkoğlu kimdir, kime çalışıyordu? İşte, MİT’in yaptığı operasyonun detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 16:52

Önder Sığırcıkoğlu ’in yaptığı titiz operasyonun ardından yıllar sonra yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. 2013 yılında yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bir yıl sonra firar etmişti. Firar sürecinde bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı tespit edilirken dosya bilgilerinin usulsüz bir şekilde değiştirildiği ve ceza süresinin hatalı hesaplandığı saptandı. Firarının ardından uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklanan Sığırcıkoğlu yakalandı. İşte, Önder Sığırcıkoğlu hakkında bilinenler…

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU KİMDİR?

MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu uzun yıllardır bulunan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı.

2011 yılında Özgür Suriye Ordusu Komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u Esad rejimine teslim eden ve Hüseyin Harmoush’un ölümüne sebep olan Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “ “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ terör örgütü bağlantılı yapıların kaçmasına aktif rol aldığı tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

Suriye, Rusya, Lübnan gibi ülkelerde saklanan Sığırcıkoğlu, MİT’in uzun süren takibi, gözetim, teknik dinleme, siber takip operasyonlarının ardından yakalandı.

ETİKETLER
#mit
#fetö
#firari
#yargılama
#Önder Sığırcıkoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.