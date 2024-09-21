Onlarca tüpün bulunduğu dükkanı kurşun yağmuruna tuttu! Korku dolu anlar kamerada

21 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:04

Antalya'da bir kişi elindeki pompalı tüfekle, onlarca tüpün bulunduğu iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Antalya​'nın Manavgat​ ilçesinde meydana gelen olayda; bir tüp bayiine gelerek tehdit ve küfürler yağdıran şahıs, elindeki pompalı tüfekle iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Tüp bayiinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait hafii ticari araca da zarar veren saldırgan​, daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Olaydan kısa süre sonra olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerine bağlı çok sayıda ekip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

Güvenlik kameralarından şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Yakup G. olduğunu belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; yaptığı çalışma sonucunda, Yakup G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.