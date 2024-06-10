Onların elinden kaçacak kurbanlık yok! Bayram öncesi tim hazır

10 Haziran 2024 13:07 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:08

İslam alemi Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. 16 Haziran'da ilk gününü idrak edeceğimiz bayram öncesi sadece halk değil kurumlar da hazırlanıyor.

Özellikle Kurban Bayramı öncesi, sahiplerinin elinden kaçarak ortalığı birbirine katan kurbanlıklar için özel bir hazırlık yapılıyor.

Her yıl görmeye alışık olduğumuz kurbanlık kovalama görüntülerinin yaşanmaması için kurulan yakalama timleri, bayram boyunca görev yapıyor.

KURBAN YAKALAMA TİMİ HAZIR

Antalya'da da bu kapsamda 7 kişilik bir tim kuruldu. Kurulan tim, bayramdan günler önce başlayan eğitimlerini tamamladı.

EĞİTİMİN ARDINDAN TATBİKAT

Teorik eğitimden sonra tim sahaya indi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde tatbikat yapıldı.

Ekip üyeleri, kendilerinden kaçan bir büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi ardından iple yakaladı.

ALO KURBANLIĞIM KAÇTI HATTI

Vatandaşlar 332 22 33 numaralı telefonu arayarak, kurban yakalama timinden yardım isteyebilecek.

"HAZIR KITA BEKLEYECEĞİZ"

Görevli Veteriner Hekim İsmail Zeybek, konuya ilişkin tatbikatın ardınan açıklamalarda bulundu.

Zeybek, "Kurban yakalama timimiz, hayvanlar kaçtığı esnada, biz anestezi ekibi olarak iğneyi atarız ve sakinleşmesini sağlarız. Bunun dışında hazır kıta olarak 4-5 arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlar yakalama ve muhafaza altına alma esnasında bize yardımcı olacak" dedi.

Arazi şartlarının hayvanın yakalanmasında etkili olduğunu belirten Zeybek, "Geçen sene bir hayvanı yakalama durumu ormanlık alanda olduğu için saatlerce efor harcanmıştı. Biraz zorlandık ama onun dışında bahçe ve ağıl gibi yerlerde olduğunda hayvana yaklaşamadıkları durumda vatandaşlar bizi çağırıyor. Biz de anesteziyle sakinleştirip, yakaladıktan sonra kesim için yardımcı oluyoruz" diye konuştu.