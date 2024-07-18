Önümüzdeki 5 gün uyku yok! Uzmanlardan 'tropik gece' uyarısı: 40 yıldır böylesi görülmedi

18 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:59

İstanbullular kavurucu sıcakların etkisinde: Sahil ve parklar bomboş kaldı

İstanbullular kavurucu sıcakların etkisinde: Sahil ve parklar bomboş kaldı

Hava sıcaklığı Türkiye genelinde mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Özellikle İstanbul'da nem bazı bölgelerde gece saatlerinde yüzde 100'e ulaşırken, vatandaşlar bunaltıcı havada uyumakta da güçlük çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini paylaştı.

SICAK HAVA DALGASI SÜRECEK

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken bazı iller için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6 il için sarı kod verdi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de dikkat çeken bir paylaşım yaparak 'tropik gece' vurgusunda bulundu.

"30-40 SENE ÖNCE TÜRKİYE'DE BULMAK ÇOK ZORDU"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

25-28 DERECEYİ GÖRECEK

"Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri Sarı ve Kahverengi bölgeler.

Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir.

Haritada bu geceler 25-28 C lerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak.

30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu."

SICAKLIK NE ZAMAN DÜŞECEK?

İşte il il son dakika hava durumu tahmini...

Yurt genelinde kavurucu hava sıcaklıkları etkisini artırarak sürdürüyor.

Meteorolojik verilere göre İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrediyor.

Nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek derecelere çıkıyor.

Ancak yerel yağmur ve sağanak geçişlerine de dikkat etmek gerekiyor.