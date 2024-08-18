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Önüne kattı, metrelerce sürükledi! Mini aracın dramı kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:47

Hatay'da bir tır sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen mini bir aracı önüne kattı. Mini aracın oyuncak gibi metrelerce sürüklendiği kaza anı kamerada.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada; cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan mini elektrikli aracı önüne katarak sürüklemeye başladı.

KAZA ANI KAMERADA

Tırın, mini aracı oyuncak araba gibi metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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